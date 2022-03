Drei Todesfälle und 1.436 Neuinfektionen

Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid19 verstorbenen Menschen im Burgenland stieg damit auf insgesamt 505 Personen. Am Donnerstag sind Ein 80-jähriger und ein 75-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf sowie eine 77-jährige Frau aus dem Bezirk Oberwart sind im Zusammenhang mit Covid19 verstorben.

ORF

133 CoV-Spitalspatienten am Donnerstag

Die Lage in den burgenländischen Spitälern blieb am Donnerstag weitgehend unverändert. Weiterhin mussten sehr viele Coronavirus-Patienten versorgt werden. Insgesamt wurden am Donnerstag 133 CoV-Patientinnen und Patienten gemeldet. Davon mussten 14 Personen intensivmedizinisch behandelt werden.

Sieben-Tage-Inzidenz bleibt weiter hoch

Die Infektionszahlen blieben weiterhin hoch. 1.436 neue Coronavirusfälle meldete der Koordinationsstab des Landes am Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der neuen Fälle auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, lag damit bei gut 3.772. Am höchsten war dieser Wert am Donnerstag mit 4.782 im Bezirk Jennersdorf. Die „niedrigsten“ Werte verzeichneten die Bezirke Eisenstadt und Oberpullendorf, mit jeweils knapp über 3.000 Fällen.