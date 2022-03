Autodieb zu Fuß auf A4 unterwegs

Der 18-jährige Rumäne war einer Polizeistreife aufgefallen, weil er als Fußgänger auf der A4 unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann ein Firmenauto seines Arbeitgebers in Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) gestohlen hatte.

Der 18-Jährige wollte damit nach Rumänien fahren, allerdings ging das Auto auf der A4 kaputt, woraufhin er es stehen ließ und zu Fuß weiterging. Im Zuge der Erhebungen wurde auch festgestellt, dass der junge Mann keinen Führerschein besaß. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.