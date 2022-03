Karosseriebautechnikern aus Leidenschaft

Louise Figerl ist Postbus Mitarbeiterin von ganzem Herzen. „Ich hab mich für den Job entschieden, weil ich gehört habe, dass bei Postbus Teile noch repariert und nicht nur getauscht werden und dass man das Handwerk hier wirklich noch lernt. Daraufhin habe ich mich beworben. Beim ersten Mal gab es eine Absage, beim zweiten Mal hat es funktioniert. Und ich bin jetzt Lehrling in der Karosseriebautechnik bei ÖBB Postbus“, erzählt die toughe Frau aus dem Bezirk Bruck an der Leitha.

Einzige Frau in Österreich ,die diese Lehre absolviert

Figerl ist die einzige Frau österreichweit, die bei den ÖBB eine Lehre in der Karosseriebautechnik absolviert. Auch in der Werkstatt in Neusiedl am See ist sie vorwiegend unter Männern. Vorurteile gibt es aber keine. „Firmenintern gab es noch nie Probleme, ich fühle mich wie jeder andere Kollege auch hier. Ich finde sogar, dass sich alle beim Umgang ein bisschen mehr bemühen. Auf mich muss man aber keine Rücksicht nehmen, ich bin ja selbst rauh, sag ich jetzt einmal, nicht zart besaitet. Und das lockert das Ganze etwas auf, ich fühle mich sehr wohl“, erzählt Figerl.

ORF

Ihre Leidenschaft für die Technik entdeckte die 30-jährige Mutter beim Schrauben an ihren Oldtimern. In ihrer Arbeit blüht sie auf. Andere reagieren auf ihre Berufswahl oft überrascht, „weil es ja doch kein frauendominierter Beruf ist, sie sind dann aber doch begeistert“.

Mehr Frauen in die Technik

Generell wäre es wichtig mehr Frauen in die Technik zu bringen, denn die Mischung führt zum Erfolg. „Das Wichtigste dabei ist, dass Unternehmen dann am besten arbeiten, wenn sowohl Frauen als auch Männer dort beschäftigt sind und das im Idealfall im gleichen Ausmaß, also wenn wir 50:50 haben, dann haben wir die perfekte Mischung. Unternehmen mit gemischten Teams sind einfach die erfolgreichsten“, so Silvia Kaupa-Götzl, Vorständin bei der Österreichischen Postbus AG.

Das bemerkte Louise Figerl auch schon in der Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen in der Werkstatt. „Man sucht als Frau andere Wege, um ans Ziel zu kommen. Zum Beispiel, genau zu schauen, wie rennt der Kleber, wie kann ich das auslösen, ohne meine Kraftaufwendung.“

ORF

Andere Frauen motivieren

Die dreifache Mutter schafft es Ausbildung und Familie zu vereinbaren. Eine Endstation ist für die Postbus- Mitarbeiterin noch lange nicht in Sicht. Sie will noch viel erreichen und auch andere Frauen dazu motivieren in die Technik zu gehen. Sie rät: „Einfach machen, einfach trauen, einfach Gas geben, einfach nach vorne gehen, gar nicht lang denken und wenn man dann draufkommt es ist doch nix für mich, ist nichts verloren.“