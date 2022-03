Chronik

Schilfbrand bei Podersdorf gelöscht

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Sonntag eine Schilffläche in der Nähe des Campingplatzes in Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) in Brand geraten. 50 Feuerwehrleute waren rund eineinhalb Stunden im Einsatz.