Zwei Fahrzeugbergungen nach Unfällen

Um 20.53 Uhr wurden die Feuerwehren Mogersdorf-Ort und Mogersdorf-Berg mittels Sirene zu einer Fahrzeugbergung in Mogersdorf (Bezirk Jennersdorf) alarmiert. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass es sich beim Unfallfahrzeug um ein Elektro-Auto handelte. Auf Grund des erheblichen Schadens am Unfallfahrzeug und um weitere zusätzliche Schäden zu vermeiden, war eine Bergung mit der Seilwinde nicht möglich.

Deshalb wurde das Kranfahrzeug der Feuerwehr Jennersdorf nachalarmiert. Das E-Auto wurde dann mit dem Kranfahrzeug geborgen. Die Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Insgesamt waren 25 Feuerwehrmitglieder mit fünf Fahrzeugen beim Einsatz. Ebenso vor Ort war die Polizei.

Fahrzeugbergung in Oberwart

Die Stadtfeuerwehr Oberwart wurde um 3.00 Uhr alarmiert und rückte sofort mit drei Fahrzeugen aus. Auf der Unfallstelle wurden auslaufende Flüssigkeiten gebunden und mit der Fahrzeugbergung begonnen. Das verunfallte Fahrzeug wurde von der Stadtfeuerwehr Oberwart geborgen und auf einem Parkplatz abgestellt. Über die Unfallursache ist nichts bekannt.