Doskozil: Kein Vertrauen in Regierung mehr

Mehr als 10.000 Menschen befinden sich derzeit allein im Burgenland in behördlich angeordneter Quarantäne. Die Omikron-Variante sorgt also weiterhin für ein reges Infektionsgeschehen. Dennoch hat die Bundesregierung die Impfpflicht am Mittwoch für drei Monate ausgesetzt – mehr dazu in news.ORF.at.

Ursprünglich hätte ab 15. März bei Verstößen gegen die Impfpflicht gestraft werden sollen. Das wäre bei der herrschenden Omikron-Variante nicht verhältnismäßig, begründet Verfassungsministerin Karoline Edtstadtler (ÖVP) die Entscheidung. In drei Monaten werde über die Impfpflicht neu entschieden, sagte der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Er rief dazu auf, sich jedenfalls impfen zu lassen.