Frauentag: Das Bemühen um Gleichstellung

Der Unterschied in der Entlohnung von Frauen und Männern wird langsam geringer. Auch der Anteil von Frauen in Führungspositionen steigt. Doch im EU-Durchschnitt hinkt Österreich in Sachen Gleichstellung noch deutlich hinterher.

Das hat mehrere Ursachen, eine davon ist wohl die Berufswahl der Mädchen. Nach wie vor entscheidet sich fast die Hälfte von ihnen für die drei klassischen Frauenberufe: Verkäuferin, Frisörin und Bürokauffrau. Besser bezahlt wären Karrieren in Handwerk und Technik. Doch dazu müssen Mädchen erst ermutigt werden.

FiT-Aktionstage

Das AMS Burgenland veranstaltet beispielsweise ab Dienstag die FiT-Aktionstage, FiT steht für „Frauen in der Technik“. Zum vierten Mal sind Interessierte eingeladen, ihr handwerkliches und technisches Geschick zu testen. Etwa im Holzausbildungszentrum Güssing oder im Metallausbildungszentrum in Großpetersdorf.

Wie wichtig unter anderem die Berufswahl ist, zeigt sich letztendlich auch bei den Pensionsbezügen. Aktuell erreichen Frauen in Österreich nur rund 63 Prozent der Männerpensionen. Das bedeutet, Frauen haben im Alter durchschnittlich ein Drittel weniger Geld zur Verfügung als Männer.