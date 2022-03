Landesliga startet in spannendes Frühjahr

Oberwart/Rotenturm ist lange Zeit ungeschlagen durch die Herbstsaison marschiert und geht punktegleich mit Parndorf als Tabellenführer ins Frühjahr. Die Spielgemeinschaft gastiert am Freitag um 19.30 beim ASK Klingenbach. Hinter Oberwart/Rotenturm und dem punktgleichen SC/ESV Parndorf liegt Siegendorf nur drei Punkte dahinter auf Platz drei.

ORF

Oberwart will Platz 1 halten

Trainer Florian Hotwagner möchte die Nummer-eins-Position jedenfalls halten. „Ich würde jetzt lügen, wenn das nicht das Ziel wäre, wenn man als Tabellenführer überwintert. Trotzdem wissen wir, dass das ein extrem schwieriges Frühjahr für uns wird. Es sind mit Parndorf und Siegendorf noch zwei Vereine voll mit dabei. Dementsprechend wird es ein spannendes und hart umkämpftes Frühjahr“, so Hotwanger.

ORF

Oberwart hat in der Endphase der Herbstsaison mit Krankheiten und Verletzungen zu kämpfen gehabt. Einige Neuzugänge sollen es ermöglichen, mit solchen Schwierigkeiten im Frühjahr besser zurechtzukommen. „Wir haben in der Wintertransferperiode den Kader breiter aufgestellt. Die Neuzugänge haben sich gut integriert. Auch was die Trainingsbedingungen und das Trainingslager in der Türkei betrifft, war es eine gute Vorbereitung für uns“, so Hotwagner. Das zweite Spiel am Freitag lautet Leithaprodersdorf gegen Pinkafeld.

Auch Regionalliga Ost startet wieder

Die burgenländischen Klubs der Regionalliga Ost, Draßburg und Neusiedl, spielen erst am Samstag. Neusiedl spielt in Stripfing, Draßburg tritt zuhause gegen den FC Mauerwerk an.