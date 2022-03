Jugendlandtag: Demokratie hautnah erleben

Es waren vor allem die Stimmen der Jugend, die am Mittwoch im Landtag zu hören waren. Rund 30 Schülerinnen und Schüler der Europäischen Mittelschule Oberwart verbrachten einen Tag im Burgenländischen Landhaus, inklusive einer Jugendlandtagssitzung, so Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ): „Deswegen sind Sie heute auch Jung-Abgeordnete. Sie sitzen an den Stellen der Menschen, die Gesetze machen, und daher können Sie heute auch sehr stolz darauf sein.“

Öffentlicher Verkehr im Südburgenland

Auf der Tagesordnung standen Fragen, die die Jugend betreffen und auch direkt von der Jugend gestellt wurden. Die Schülerinnen und Schüler fragten zum Beispiel: „Warum gibt es generell keine Bahnverbindungen zur Personenbeförderung im Süden unseres Landes?“ Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) antwortete: „Hier war es wirklich eine wirtschaftliche Entscheidung zwischen dem Land, der Bahn und dem Ministerium, die gesagt haben, es rentiert sich nicht mehr.“ Stattdessen setze man im Südburgenland weiter auf den Ausbau von öffentlichen Busverbindungen, so der Landesrat.

ORF

Interesse für Politik und Demokratie wecken

Den Jugendlichen gefiel es im Landhaus, viele von ihnen waren beeindruckt. „Es ist so neu. Es ist einfach cool hier zu sein, wo Gesetze beschlossen werden. Ich komme gar nicht klar“, sagte Lena. „Sehr interessant waren die Fragen meiner Mitschüler, und auch wie die Regierung und der Landesrat die Fragen beantwortet haben“, so Alysea. Durch den Jugendlandtag soll bei den Schülerinnen und Schülern ein Interesse für die Politik und die Demokratie geweckt werden. Eine Thematik, die gerade in diesen Zeiten wohl besonders wichtig ist.