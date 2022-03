Chronik

Zwei Menschen von Zug erfasst – ein Toter

Dienstagnachmittag sind auf ungarischem Staatsgebiet, in der Nähe von Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See), zwei Personen von einem Zug erfasst worden – es handelt sich dabei um marokkanische Staatsbürger. Ein Unfallopfer starb an Ort und Stelle, das zweite wurde leicht verletzt.