Top-Kegler zu Gast im Mittelburgenland

Im Sprintbewerb ist hohes Niveau ab dem ersten Wurf gefragt. 2 x 20 Wurf – in die Vollen und beim Abräumen – entscheiden über Sieg und Niederlage. „Grundsätzlich ist das System sehr interessant, auch für die Zuseher, weil es Schlag auf Schlag geht. Es sind immer sehr kurze Bewerbe, wir spielen ungefähr 20 bis 25 Minuten“, so Matthias Zatschkowitsch, Staatsmeister Sprint.

ORF

Finaleinzug knapp verpasst

Bei der Staatsmeisterschaft der Damen mischte Martina Vegerbauer vom DKV Schlaining ganz vorne mit. Den Finaleinzug verpasste sie nur ganz knapp gegen die Wienerin Nathalie Neubauer im Halbfinale, das bedeutete Platz drei. „Es war ein schwieriges Turnier, es war hochklassig, es waren echt gute Spielerinnen dabei. Und ich bin echt froh, dass ich so weit gekommen bin“, so Vegerbauer.

ORF

Nathalie Neubauer setzte sich dann im Finale gegen ihre Klubkollegin vom BBSV Wien Nicole Plamenig durch. Neubauer wurde erstmals Staatsmeisterin. „Ich freue mich besonders. Das ist natürlich schon noch mal eine Ehre. Es ist halt schon schön, wenn man nach so einem langen Tag mit viel Arbeit da auch ganz vorne stehen kann“, so Neubauer.

ORF

Silber für Janits

Kleinwarasdorf war Schauplatz der Sprint-Meisterschaft der Männer. Alle Augen waren auf Lokalmatador Martin Janits gerichtet. Er schaffte es bis ins Finale. Dort war dann der Niederösterreicher Matthias Zatschkowitsch ein kleines bisschen besser – vor allem beim Abräumen. Für Martin Janits blieb die Silbermedaille.

ORF

„Ich habe die Voraussetzungen ins Volle richtig gut geschaffen, da habe ich ein richtig gutes Spiel liefert. Leider besteht das Spiel nicht nur alleine aus den Vollen. Und beim Abräumen hat dann Matthias meine Fehler so genutzt, dass er es für sich entscheiden konnte“ so Janits vom SKC Kleinwarasdorf. „Grundsätzlich würde ich sagen die Konstanz und auch vielleicht ein bisschen das Glück – aber die Wurf-Konstanz ist bei mir heute auf jeden Fall extrem gut gewesen“, so Matthias Zatschkowitsch, Staatsmeister Sprint.

ORF

Im Tandem-Mix-Bewerb am Sonntag gab es noch eine burgenländische Medaille: Bronze für Nina Unger und Roland Gerdenitsch vom SKC Ritzing.