1.077 CoV-Neuinfektionen

Der bisher höchste Wert an Neuinfektionen war mit 1.160 binnen 24 Stunden am 28. Jänner verzeichnet worden, am 9. Februar waren es mit 1.145 die zweitmeisten. 7.417 Burgenländerinnen und Burgenländer sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert, das sind um 550 mehr als am Mittwoch. 8.310 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Lage in Spitälern stabil

Das Burgenland hat einen Todesfall zu beklagen: Ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See ist im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In den burgenländischen Krankenhäusern ist die Lage stabil: 71 an Covid-19 erkrankte Personen befinden sich derzeit in Spitalsbehandlung, vier davon auf einer Intensivstation.