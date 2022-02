Herausforderung: Gründen trotz Pandemie

Philipp Kautz aus Raiding, geboren 1991, und Thomas Weber aus Hochstraß, geboren 1998, begannen ihre berufliche Laufbahn in einem Hotel in Lutzmannsburg. Im Sommer des Vorjahres machten sie sich selbständig und gründeten die Online-Werbeagentur „Zoomuz“. Ihr Büro haben sie in einem Einfamilienhaus in Rattersdorf (Bezirk Oberpullendorf) eingerichtet.

Der Grund dafür sei, dass man sich immer wieder weiterentwickeln könne und in der Selbstständigkeit stünden viele Türen offen – man könne unabhängig sein und seine Ziele und Visionen durchziehen, meinte Weber zur Motivation sich selbstständig zu machen.

Umdenken beim Start

Der Beginn als Jungunternehmer war und ist nicht einfach. Nur langsam gelang es, einen Kundenstock aufzubauen. Das Unternehmen gestaltet für Firmen Online-Werbung oder Auftritte in sozialen Medien. Zu den ersten Kunden zählten eine Kaminsanierungsfirma und eine Alpaka-Zuchtstation.

„Der Start war eigentlich relativ gut. Wir konnten gleich aus dem Bekanntenkreis einige Kunden generieren und gewinnen“, schilderte Kautz. Es sei nicht so gewesen, wie sie sich das vorgestellt haben, denn eigentlich wollte man mehr im Tourismus tätig sein – aufgrund von Covid-19 ging es der Branche aber nicht so gut, so Kautz.

Kundenstock aufbauen

Derzeit gehen die beiden Jungunternehmer in die Offensive und kontaktieren aktiv Firmen, um sich vorzustellen und Dienstleistungen anzubieten. Auch Kooperationen mit anderen Werbeagenturen werden angestrebt.

Kautz habe den Schritt in die Selbstständigkeit bisher nicht bereut. Man müsse auch mit schlechten Phasen umgehen lernen und immer das Ziel vor Augen haben, um es Ziel zu erreichen. Die ersten schwierigen Monaten überstanden die beiden Jungunternehmer auch dank finanzieller Reserven.