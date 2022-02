„Romano Dikipe“: Neues TV-Magazin für Roma

Der Titel der Sendung ist Programm: „Romano Dikipe“ ist Burgenland-Romani und kann frei mit „Sichtweise“ oder „Blickwinkel“ der Roma übersetzt werden. Die knapp halbstündige Sendung bietet der Volksgruppe der Roma die Möglichkeit, sich mit Themen in ihrer Muttersprache auseinanderzusetzen.

Die Vielfalt der Themen reicht von Porträts von Angehörigen der Volksgruppe über kulturelle Events bis hin zur Arbeit der Vereine. Durch die zweisprachige Sendung führt Moderatorin Katharina Graf-Janoska. Die Moderationen sind durchwegs in Deutsch gehalten, die Beiträge wurden in Burgenland-Romani gestaltet, wobei deutsche Untertitel allen die Möglichkeit geben, der Sendung zu folgen.

Zwei Zielgruppen sollen angesprochen werden

Mit der Sendung „Romano Dikipe“ will der ORF zwei Zielgruppen ansprechen. „Ich bin froh, dass wir jetzt für die Roma eine eigene Sendung mit einem eigenen Titel geschaffen haben. Wir verfolgen zwei Ziele: Auf der einen Seite ist das eine wichtige Sendung für die Volksgruppe der Roma. Und auf der anderen Seite ist das auch eine Einladung für alle anderen Zuseher, sich ein Bild darüber zu machen, wie es um die Roma in Österreich steht, und welche Probleme und welche Anforderungen sie haben“, sagt ORF-Landesdirektor Werner Herics.

Günther Pichlkostner

In der ersten Sendung geht es unter anderem um den Volksgruppenbeirat der Roma, dazu gibt es ein Studiogespräch mit dem Vorsitzenden des Volksgruppenbeirates der Roma, Emmerich Gärtner-Horvath. Außerdem wird über die Pläne für das neue Volksgruppenhaus in Oberwart berichtet, weitere Themen sind ein Porträt des Obmanns des Kulturvereins Österreichischer Roma, Christian Klippl, das Gedenken an die Opfer des Attentats von Oberwart 1995 und eine Kammeroper über Romaschicksale, die in Wien uraufgeführt wurde.

Wöchentliche Sendung „Roma sam“

„Romano Dikipe“ wird alle zwei Monate jeweils am Sonntag um 13.05 in ORF 2 im Burgenland ausgestrahlt. Selbstverständlich kann die Sendung auch über die ORF-TVthek abgerufen werden. Neben der TV-Sendung produziert die Volksgruppenredaktion auch eine wöchentliche Radiosendung in Burgenland-Romani unter dem Titel „Roma sam“. Die Sendung dauert 20 Minuten und läuft jeden Montag um 20.50 Uhr auf Radio Burgenland. Aktuelle Informationen und Geschichten zum Nachlesen auf Burgenland-Romani gibt es zudem auf der Internetseite der Volksgruppenredaktion.