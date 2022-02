Ärzte wählen neue Nummer eins

Die Ärztekammerwahlen in Österreich finden alle fünf Jahre statt. Dabei lautet das Match jedes Mal: Spitalsärzte gegen niedergelassene Ärzte. Zahlenmäßig überwiegen die angestellten Spitalsärzte, und damit stellten sie bislang auch immer den Präsidenten der Ärztekammer.

ORF

Bei der Wahl im Jahr 2017 wurde Ärztekammer-Präsident Michael Lang zum dritten Mal in dieser Funktion bestätigt. Diesmal kandidiert er nicht mehr. Der Chirurg, der jahrzehntelang im Krankenhaus Oberpullendorf tätig war, ist nämlich bereits in Pension. Außerdem sei es an der Zeit für neue Gesichter, so Ärztekammer-Präsident Lang.

Michael Trauer

Kandidaten-Entscheidung bei Spitalsärzten noch offen

Wer jetzt Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin der Liste der angestellten Ärzte und Spitalsärzte wird, ist noch offen. Gute Chancen hat die bisherige Vizepräsidentin Brigitte Steininger. Sie ist seit vielen Jahren Chirurgin am Krankenhaus Kittsee.

ORF

Schriefl kandidiert wieder

Fix ist bereits, dass der Vizepräsident der Ärztekammer, Michael Schriefl wieder kandidieren wird. Er ist Allgemeinmediziner in Mörbisch. Er wird Spitzenkandidat der „Gemeinsamen Liste der Allgemein- und Fachärzte“. Daneben wird es wahrscheinlich noch zwei weitere Listen der niedergelassenen Mediziner geben, eine überparteiliche Liste sowie eine Seniorenliste.

Mehr Wahlberechtigte

Die angestellten Ärztinnen und Ärzte stellen mit 768 Wahlberechtigten eine klare Mehrheit. Demgegenüber stehen 551 niedergelassene Medizinerinnen und Mediziner – sie haben eine eigene Praxis. Bei der diesjährigen Wahl sind zwölf Prozent mehr Ärztinnen und Ärzte wahlberechtigt als noch vor fünf Jahren.