Anzeigen nach Alkoholexzessen

Mit mehreren Anzeigen hat am Freitagfrüh eine Nacht voller Alkoholexzesse in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) geendet, wie die Polizei am Dienstag einen Bericht der „Kronen Zeitung“ bestätigte. Im Fokus der Ermittlungen steht auch eine mögliche Bedrohung mit einem Messer.