Totalsperre: Drei Verletzte nach Unfall auf S31

Gegen 13.15 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr Eisenstadt zu dem Unfall alarmiert. Kurz vor der Abfahrt Eisenstadt-Süd auf der S31 war es zu einem Zusammenstoß gekommen. Laut Alarmierung mussten die Einsatzkräfte von einer Vielzahl an Verletzten und auch eingeklemmten Personen ausgehen.

Beteiligte konnten sich selbst aus Autos befreien

„Entgegen der Einsatzannahme mussten glücklicherweise keine Personen mehr befreit werden, und sämtliche Beteiligte hatten trotz heftiger Kollision nur leichte Verletzungen davongetragen“, so die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht. Die Verletzten wurden in die Unfallambulanz Eisenstadt gebracht. Die Florianis entfernten die kaputten Fahrzeuge um gemeinsam mit der ASFINAG die totalgesperrte Fahrbahn wieder freizumachen.

Stadtfeuerwehr Eisenstadt

Verkehrsteilnehmer behinderten Rettungskräfte

Die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Eisenstadt hatten keine weite Anfahrt zu dem Unfallort, trotzdem konnten sie nicht so schnell helfen, wie sie es sich gewünscht hätten. Die Anfahrt wurde ihnen enorm erschwert, „da einige Verkehrsteilnehmer die gebildete Rettungsgasse auf der zweispurigen Zubringerschnellstraße dazu nutzten, um umzudrehen“. Zwei Rettungswagen des Roten Kreuzes waren neben Feuerwehr und Polizei im Einsatz.