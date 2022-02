Erste Roboter-OP im Burgenland

Der Arzt steuert, der Roboter operiert, die Patientin oder der Patient ist rascher zu Hause – so fasst die KRAGES die Vorteile der Roboter-unterstützten Operation in aller Kürze zusammen. Bei der konkreten Operation am Mittwoch wird im Krankenhaus Oberwart einem Patienten mit bösartigem Tumor die Prostata – und damit auch der Tumor – entfernt.

Eingriff für Patienten weniger belastend

Der Chef der Urologie im Krankenhaus Oberwart, Primar Gottfried Pfleger, nimmt den Eingriff mit dem Roboter vor. „Ich kann damit exakter operieren, durch 3D-Optik auf dem Bildschirm habe ich eine bessere Sicht, der Eingriff ist für den Patienten auf diese Weise schonender“, so der Arzt. Die KRAGES hat knapp zwei Millionen Euro in das Robotersystem investiert und den neuesten Roboter dieser Art gekauft – er heißt „Da-Vinci-OP-Roboter“.

Doskozil: „Spitzenmedizin für gesamte Bevölkerung“

Nach dem Start am Mittwoch werden die Abteilungen für Urologie, Chirurgie und Gynäkologie im Krankenhaus Oberwart den Roboter häufig einsetzen. Für KRAGES-Geschäftsführer Hubert Eisl ist die Investition auch ein Bekenntnis des Landes zur Standortgarantie für die Krankenhäuser.

„Der Einsatz von Roboter-Technologie ist eines von etlichen Beispielen, wie wir Spitzenmedizin im Burgenland für die gesamte Bevölkerung sicherstellen können“, sagt dazu Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), KRAGES-Aufsichtsratsvorsitzender und in der Landesregierung für Gesundheit und Spitäler verantwortlich.