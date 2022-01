Kostistansky holt Dreiband-Silber

Mit den 78. Staatsmeisterschaften im Dreiband-Billard wird zugleich die neue Heimstätte des Eisenstädter Billard-Klubs eingeweiht. Coronavirusbedingt eineinhalb Jahre später als geplant. Für die Hausherren aus Eisenstadt gingen sechs Männer an den Start. Darunter auch der 54-jährige Gerhard Kostistansky – achtfacher Staatsmeister – und Fixstarter der Eisenstädter Bundesliga-Mannschaft.

ORF

Dreiband gilt als Königsdisziplin im Karambol-Billard. Bevor der Spielball den letzten der zwei anderen Bälle trifft, muss er dreimal die Bande touchiert haben. Eine hohe Kunst, die Kostistansky bei diesen Staatsmeisterschaften eindrucksvoll zeigte. Mit einem Punkteschnitt von 1,4 zog er ins Halbfinale ein und setzte sich dort gegen den Überraschungsmann des Turniers – Andreas Simperler – recht deutlich mit 40:22 durch.

Spannende Finalpartie auf Augenhöhe

Im Finale traf Kostistansky dann auf Herbert Szivacz. Jener Mann, der den Sieger der letzten beiden Jahre, Arnim Kahofer, entthront hat. Kostistansky startete vielversprechend – mit einer 6er-Serie in die Finalpartie – es blieb aber bis zum Ende ein offener Schlagabtausch. In der entscheidenden Phase ließ Kostistansky dann zu viele Chancen liegen. Sein Gegenüber hingegen hat die etwas ruhigere Hand – und entschied so das Finale mit 40:37 für sich. Für Szivacz ist es der zweite Staatsmeistertitel, Kostistansky verpasste seinen neunten und musste sich mit Silber begnügen.

ORF

„Wahrscheinlich hätten wir es uns beide verdient, wenn man es über das ganze Turnier sieht. Aber am Ende gibt es eben nur einen – und das muss man akzeptieren und das ist auch in Ordnung so. Ich habe eigentlich kein wirklich schlechtes Turnier gespielt und bin froh wieder dabei zu sein“, so Kostistansky.

ORF

Gerhard Kostistansky holte also Silber für das Burgenland und die Hausherren aus Eisenstadt. Bei den Damen fallen die Medaillenentscheidungen ohne heimische Beteiligung. Der Staatsmeistertitel geht nach mehr als zehn Jahren wieder an Natascha Al-Mamar.