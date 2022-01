Chronik

Tödlicher Windradunfall: Erhebungen beendet

Nach dem Windrad-Unfall in Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) dürfte der Grund für den tödlichen Absturz eines 28-jährigen Arbeiters feststehen: Laut Polizei rutschte der Gleiter seines Sicherheitsgurts aus der Führungsschiene der Leiter, als dieser im Zuge der Arbeiten den Halt verlor.