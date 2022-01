Lage auf den CoV-Stationen relativ stabil

Die Infektionszahlen bleiben weiterhin enorm hoch. Im Burgenland wurden am Sonntag 577 CoV-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Damit steigt auch die Zahl der aktiv infizierten Personen weiter an. Am Sonntag lag dieser Wert bei 3.620 Burgenländerinnen und Burgenländern, um 379 mehr als am Vortag. Mehr als 5.500 Personen befanden sich in behördlich angeordneter Quarantäne.

ORF

47 CoV-Patienten in den Spitälern

Trotz der hohen Fallzahlen blieb die Lage in den burgenländischen Spitälern weitgehend stabil. Am Sonntag wurden 47 Covid19-Patientinnen und Patienten isoliert in den Spitälern behandelt, davon waren acht in intensivmedizinischer Betreuung. Beides eine leichte Steigerung im Vergleich zu den Vortagen. Im Schnitt mussten diese Woche rund 45 Personen in den Spitälern behandelt werden.