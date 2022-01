HTL Pinkafeld: Frauen-Anteil steigt

Im Schuljahr 1999/2000 lag der Frauenanteil an der Gesamtschülerzahl in der HTL Pinkafeld noch bei rund 7,6 Prozent. Seither sei er kontinuierlich gestiegen und liege derzeit bei 16,5, so eine Presseaussendung der Schule. In der Abteilung Bautechnik ist der Frauenanteil mit 26.8 Prozent besonders hoch. Derzeit besuchen insgesamt 225 Mädchen und Frauen die HTL Pinkafeld.

HTL Pinkafeld/Jens Krauss

HTL: Gute Jobaussichten für Absolventinnen

Die HTL Pinkafeld bietet sieben Fachrichtungen an: Bautechnik, Elektronik, Gebäudetechnik, Informatik, Informationstechnologie, Maschinenbau und Mechatronik. Den Absolventinnen stünden damit zahlreiche berufliche Möglichkeiten offen, so die HTL-Verantwortlichen. Unternehmen aus Industrie und Wirtschaft schätzten das große fachliche Know-how und das Potenzial von Frauen in technischen Berufen.

Mentoring-Programm soll Frauen in der Technik halten

Im Sommersemester soll an der HTL Pinkafeld außerdem ein Mentoring-Programm für besonders talentierte Schülerinnen starten. Bisher qualifizierten sich sieben junge Frauen dafür. Sie werden von jeweils einer beruflich erfolgreichen Frau, die in einem Industrie- oder Wirtschaftsunternehmen in einer Führungsposition ist und idealerweise selbst eine technische Ausbildung absolviert hat, ein Schuljahr lang begleitet. Das Projekt soll Mädchen auf ein technisches Studium oder einen technischen Beruf vorbereiten und sie darin bestärken, der Technik auch nach der HTL-Ausbildung treu zu bleiben.