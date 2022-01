Gründerzentrum „Südhub“ weitet Angebot aus

Hinter dem Südhub steht die Wirtschaftsagentur Burgenland. Im ersten Jahr absolvierten dort vier Unternehmensgründer ein achtmonatiges Coaching-Programm im Südhub. Sie schafften bereits den Markteintritt. 30 hatten sich beworben, bei vielen sei die Geschäftsidee aber noch zu vage gewesen, so der Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Michael Gerbavsits. Das seien tolle Ideen dabei gewesen, die aber noch nicht ausgereift waren, deshalb habe man in den vergangenen Monaten die digitale Gründerakademie getestet, die heuer offiziell eingeführt werde, so Gerbavsits.

ORF

Individuelle Betreuung

Eine Absolventin der digitalen Gründerakademie ist die Stefanie Gruarin. Sie betreibt einen Pferdehof in Deutsch Bieling (Bezirk Güssing). Ihre Geschäftsidee: Futtermittel für Pferde erzeugen, ständig optimieren und dabei das Feedback der Pferdehalter berücksichtigen. In der digitalen Gründerakademie sei ihre Idee geschärft und ein Businessplan erstellt worden. Als nächsten Schritt will sich Stefanie Gruarin für das achtmonatige Coaching-Programm bewerben. In diesem werden die Gründerinnen und Gründer individuell betreut und bis zum Markteintritt begleitet.

Von den innovativen Köpfen profitiere die gesamte Wirtschaft, sagt Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). „Zum einen tragen sie dazu bei, dass die Wertschöpfung im Burgenland steigt und auf der an deren Seite – genauso wichtig – tragen die Start-ups dazu bei, dass wir innovative Projekte ins Land bekommen.“ Für den nächsten Durchgang des Südhub-Programms endet die Bewerbungsfrist Ende Februar. Sechs Interessenten werden aufgenommen.