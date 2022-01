Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten am Wochenende

Zwischen Kaisersteinbruch (Bezirk Neusiedl am See) und Wilfleinsdorf in Niederösterreich sind die Autos eines 58-jährigen Niederösterreicher und eine 23-jährige Wienerin kollidiert. Die Frau ist verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der 58jährige, laut Polizei alkoholisierte Lenker und eine Beifahrerin der Frau sind unverletzt.

In Marz ist ein 39-jähriger Mann mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen ein anderes, geparktes Auto gefahren. Der Mann, ebenfalls alkoholisiert, ist ins Krankenhaus gebracht worden.