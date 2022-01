Minihof-Liebau: Brand brach in Sauna aus

Am Einsatzort konnten die Feuerwehrleute starke Rauchentwicklung an der Rückseite des Gebäudes feststellen. Ein Atemschutztrupp ging ins Gebäude, um die Ursache der Rauchentwicklung festzustellen. Rasch konnte geklärt werden, dass eine Sauna in Brand geraten war, der von den Einsatzkräften rasch gelöscht werden konnte.

FF Minihof-Liebau

Mittels Wärmebildkamera wurde der Bereich kontrolliert und glühende Teile ins Freie gebracht. Nach den Löscharbeiten wurde das betroffene Gebäude mit einem Ventilator belüftet, um den restlichen Rauch zu entfernen. Abschließend unterstützten die Mitglieder der Feuerwehr den Brandsachverständigen der Polizei bei seinen Ermittlungen zur Brandursache. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, die Hausbesitzerin konnte sich noch selbst in Sicherheit bringen. Insgesamt waren 33 Feuerwehrmitglieder im Einsatz.