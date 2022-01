Bürgermeisterwechsel in Oberpullendorf

Mehr als 16 Jahre lang saß Geißler (63 Jahre) im Chefsessel des Oberpullendorfer Rathauses, acht weitere Jahre war er Mitglied des Gemeinderats. Am Dienstag räumte er seinen Platz, Zeit für ihn zurückzublicken. „Es war eine spannende und intensive Zeit, manchmal war es anstrengend. Aber es hat sicherlich einige schöne Momente gegeben. Es ändert sich manches im Laufe der Zeit. Aber ich konnte immer auf gute Mitarbeiter zurückgreifen, deshalb war das Hereinkommen immer mit einem guten Gefühl verbunden“, so Geißler.

ORF

„Ausgleichender, angenehmer Chef“

Kaum jemand kennt den nun abtretenden Bürgermeister so gut wie Andrea Freyler-Groß. Sie war von Anbeginn eine seiner engsten Mitarbeiterinnen. „Er war ein sehr angenehmer Chef, mit ihm konnte man über alles sprechen. Er wirkte immer sehr ausgleichend hier im Büro. Er wollte vieles bewegen, er war sehr fleißig, er ist auch sehr ins Detail gegangen, es war eine gute Zusammenarbeit“, sagt Freyler-Groß über Geißler.

In all den Jahren gab es Höhen und Tiefen für den Bürgermeister. Die Nachrede dürfte jedoch gut sein, auch bei politischen Gegnern. „Wir haben immer wieder eine lebhafte Auseinandersetzung geführt, aber es muss so sein, dass man sich nach der Sitzung nach wie vor in die Augen schauen können muss und ich denke, das ist gelungen“, so Geißler.

Seinem Nachfolger Hannes Heisz (56 Jahre) übergibt er eine aus seiner Sicht erfolgreiche Stadt. Im erlernten Beruf ist Heisz Fleischermeister und als Nebenerwerbslandwirt tätig. „Den Wirtschaftsstandort Oberpullendorf zu stärken und zu festigen, nach Möglichkeit auszubauen. Auch die Infrastruktur zu erweitern, zu verbessern, das Ortsbild zu erneuern, zu verschönern – und natürlich die Lebensqualität zu verbessern“, beschreibt er seine Ziele.

Generationenwechsel auch in Mattersburg

Für Geißler heißt es nun Abschied nehmen. Er geht als Bürgermeister von Oberpullendorf in den Ruhestand. Auch in Mattersburg trat die langjährige Bürgermeisterin Ingrid Salamon ab. Seit Anfang Dezember ist eine neue Gemeindechefin im Amt: Claudia Schlager (SPÖ). Sie hat bereits einige Pläne für die Stadt. „Die Innenstadt wird moderner, mir ist auch wichtig, dass wir die Innenstadt mehr begrünen, vielleicht wird auch eine Begegnungszone geschaffen. Die Innenstadt soll das zweite Wohnzimmer für alle Mattersburgerinnen und Mattersburger sein“, so Schlager.

ORF

Auch für das Pappelstadion hat Schlager Pläne, es soll in Zukunft nicht nur dem Fußballspiel dienen, sondern ein Ort für alle Vereine und alle Mattersburgerinnen und Mattersburger sein.