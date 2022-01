Lisa Fuhrmann blickt auf erfolgreiches Jahr

Nicht nur sportlich, auch privat gab es im Jahr 2021 für Lisa Fuhrmann etwas zu feiern. Die 19-Jährige blickt zufrieden auf das vergangene Jahr. Sie schaffte die Matura, wurde U-21-Europameisterin, U-21-Vizeweltmeisterin und in der WM der allgemeinen Klasse holte sie die Bronzemedaille: „Das hat mir schon sehr viel bedeutet“, so Fuhrmann – mehr dazu in EM-Gold für Lisa Fuhrmann im Jiu-Jitsu.

Privat

Teilnahme bei World Games im Visier

Nach der bestandenen Matura ist die 19-Jährige nun Studentin und trainiert an zwei Standorten: zu Hause in Wallern mit ihrem Vater Ferdinand und in Wien, wo sie im Verein der Nationaltrainerin trainiert und wo sie habe viele Möglichkeiten habe.

Die Herausforderungen in diesem Jahr sind für Lisa Fuhrmann die Europameisterschaft und womöglich auch die World Games, der bedeutendste Bewerb für nicht olympische Sportarten. Die Chancen, an den World Games teilzunehmen, stünden gut, so die Jiu-Jitsu-Athletin. Sie möchte in diesem Jahr jedenfalls in der allgemeinen Klasse Fuß fassen, zusätzlich wird weiterhin auch bei den U-21-Bewerben auf Medaillenjagd gehen.