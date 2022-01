Chronik

Umfrage: Fasten liegt im Trend

Fast jeder zweite Österreicher plant im neuen Jahr eine Fastenkur oder Fastentage einzulegen – das geht aus einer aktuellen Umfrage des Kurhauses Marienkron in Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) hervor. Diese Umfrage wurde bereits zum dritten Mal in Folge durchgeführt.