A4: Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall

Der Unfall passierte gegen 21.00 Uhr. Ein 45-jähriger Lenker aus Deutschland war in Fahrtrichtung Ungarn unterwegs und fuhr aus unbekannter Ursache auf das Auto eines 26-jährigen Bulgaren auf. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen des Bulgaren und blieb auf dem Dach liegen. Er und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt. Auch der Wagen einer Lenkerin, die an der Unfallstelle vorbeikam, wurde vom Wagen des Deutschen gestreift. Sie blieb unverletzt.

Alkoholisierte fuhr mit Auto in Hausmauer

In Neudorf bei Parndorf ist in den ersten Stunden des Neujahrstags ein nicht alltäglicher Unfall passiert. Eine 30-jährige Lenkerin rammte ein Verkehrsschild und fuhr in eine Hausmauer. Die Frau war laut Polizei alkoholisiert.