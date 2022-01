Neue Ära in der Cselley Mühle startet

Noch ist die Cselley Mühle Oslip für Besuch geschlossen. Denn das denkmalgeschützte Haus wird ab 10. Jänner saniert. „Diese alte Substanz ist ein Traum und wir sind stolz darauf, so ein altes Gebäude zu haben“, sagte Ulrike Müller. Deshalb werde man versuchen, alles, was denkmalgeschützt und für Besitzer und Gäste wichtig sei, beizubehalten und zu sanieren. Hauptsächlich gehe es um Wasserleitungen, Strom, Infrastruktur. Den alten Kern werde man selbstverständlich erhalten, so Müller.

Hüller: Premiere im Veranstaltungssektor

Die Mühle soll weiter Kunst- und Kulturzentrum bleiben – ganz im Sinne der Gründer Robert Schneider und Sepp Laubner. Seine Rolle im Veranstaltungssektor als künstlerischer Leiter des Cselley Mühle ist für den renommierten Fotografen Lukas M. Hüller Neuland. Der 52-Jährige lebt mit seiner Familie seit acht Jahren in Oslip und wurde mit inszenierter Panoramafotografie international bekannt.

Er habe ein breites Netzwerk und kenne viele andere Künstler, so Hüller. Es sei ein bisschen wie ein Sprung ins kalte Wasser, aber da bleibe man eigentlich ohnehin in der Tradition des Hauses, denn das sei bei den Künstlern Laubner und Schneider auch nicht anders gewesen.

Ein zentraler Punkt seiner Fotoprojekte, die relativ groß geworden seien, sei immer gewesen, Menschen zusammenzubringen – egal ob das mit der Wiener Musik- oder Schauspielszene oder international mit seinen Kinderprojekten gewesen sei, erzählte Hüller. Er sieht dabei Parallelen zu seiner neuen Aufgabe. Denn dabei gehe es ebenfalls darum, Menschen zusammenbringen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, was funktionieren könne.

Von Jazz über Klassik bis zu DJs

Die Cselley Mühle wird im Sommer mit dem dreitägigen Festival „Gib da die Mü“ eröffnet. Es findet vom 1. bis zum 3. Juli statt. Fix dabei ist der Auftritt der britischen Band „The Tiger Lillies“. Grundsätzlich will Hüller unterschiedliche Musikgenres nach Oslip bringen: von Jazz über World und Klassik bis Austropop. „Die Jugend soll nicht vergessen werden. Es wird sicher die eine oder andere wilde Party geben, wo die Jugend drankommt, wo wir mit jungen DJs arbeiten“, so Hüller. Man werde versuchen, einen riesengroßen Spagat zu machen. Außerdem soll auch die Tradition der Mühle als Kabarettbühne nicht vergessen und gewahrt bleiben.

Müller: Kulinarischer Tempel für alle

In einem nächsten Schritt wird eine internationale Kunstsammlung in der Cselley Mühle einziehen. Und auch die Gastro wird erneuert. Viel Wert wird dabei auf Kulinarik gelegt. Man wolle einen kulinarischen Tempel für alle schaffen, erklärte Müller: „Vor allem ist es uns wichtig, dass wir von den Kleinsten, über die Jugend, über unsere Generation und darüber hinaus, alle erreichen können.“