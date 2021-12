Brand in Einkaufszentrum in Parndorf

Ein Brandmelder dürfte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Einkaufszentrum in Parndorf schlimmeres verhindert haben. Der Alarm ging gegen 0.45 Uhr in der Früh bei der Feuerwehr ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass in einem Restaurant Feuer ausgebrochen war.

Keine Personen in Gefahr

Da zu diesem Zeitpunkt noch Mitarbeiter im Gebäude vermutet wurden, öffnete die Feuerwehr die Eingangstür sofort gewaltsam. Wenig später konnte festgestellt werden, dass keine Personen in Gefahr waren. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Löscharbeiten unter Atemschutz durchgeführt werden. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und ein weiteres Übergreifen verhindert werden. Die Feuerwehren von Parndorf und Neusiedl am See waren im Einsatz.

Die Brandursache stand am Sonntagvormittag offiziell noch nicht fest. Laut Feuerwehr dürfte jedoch eine auf einem Adventkranz vergessene Kerze der Auslöser für den Brand gewesen sein. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.