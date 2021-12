Zahl der Infizierten weiter rückläufig

Bisher wurden im Burgenland exakt 31.279 Fälle des Coronavirus bestätigt. Am Sonntag sind 47 neue CoV-Infektionen dazugekommen. Damit waren am Sonntag noch 678 Burgenländerinnen und Burgenländer aktiv mit dem Virus infiziert, um 43 weniger als am Vortag.

44 CoV-Patienten in den Spitälern

In den burgenländischen Spitälern wurden am Sonntag 44 CoV-Patientinnen und Patienten isoliert behandelt. Davon befangen sich elf auf einer Intensivstation. Damit geht auch die Zahl der Spitalspatienten wieder leicht zurück. Das Burgenland hat zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Ein 90-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing und ein 78-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See sind im Zusammenhang mit Covid19 verstorben.

Bisher mehr als 131.000 Booster-Impfungen

Bisher haben sich laut dem Koordinationsstab des Landes mehr als 232.000 Burgenländerinnen und Burgenländer gegen das Coronavirus impfen lassen. Laut dem Impf-Dashboard des Landes entspricht das einer Impfquote von 78,2 Prozent. Der überwiegende Großteil der Geimpften, mehr als 217.000, hat auch schon die zweite Teilimpfunge erhalten. Mittlerweile wurden im Burgenland auch mehr als 131.000 sogenannte Booster-Impfungen durchgeführt.