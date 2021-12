Weihnachtswunderland in Schachendorf

Eine magische Lichterlandschaft gibt es alle Jahre wieder bei Familie Marlovits in Dürnbach, einem Ortsteil von Schachendorf. Was einst klein begonnen hat, sollte sich im Laufe der Jahre zu einem echten Weihnachtswunderland entwickeln. „Eigentlich hat mein Mann angefangen – vor rund 26 Jahren. Unser Haus war noch im Rohbau, da haben wir die erste Tanne beleuchtet und einen Weihnachtsmann und einen Schneemann gekauft. Das war der Beginn unserer Weihnachtsbeleuchtung und dann ist es von Jahr zu Jahr mehr geworden“, so Doris Marlovits.

Einige hundert Meter weiter sorgt Familie Balaskovics für strahlende Kinderaugen. Jedes Jahr am 8. Dezember stellt Hausherr Stefan Balaskovics die selbstgebastelte Weihnachtskrippe vor sein Haus. „Es ist bei uns Tradition diese Krippe aufzustellen. Ich merke, Leute bleiben stehen. Großeltern gehen mit ihren Enkeln vorbei. Es soll einfach Wärme überspringen und dieses Licht weitergegeben werden, um auch in dieser Zeit gut über die Runden zu kommen“, sagte Stefan Balaskovics.

Wintermärchen erfreut auch Zaungäste

Vier Kilometer weiter in Schachendorf erstrahlt ein glitzerndes Wintermärchen im Garten der Familie Arth. Inspiriert von einer Reise nach Kanada in den Siebziger Jahren ist die Leidenschaft bis heute geblieben. „Die Weihnachtszeit ist für mich die schönste Zeit im Jahr. Da würde ich nie Urlaub machen, da bin ich zu Hause und bin nur mit Kirche und Advent beschäftigt“, so Lieselotte Arth.

Hunderte Meter Kabel, fein säuberlich unter dem Rasen verlegt, lassen tagtäglich Garten und Haus erstrahlen – und bringen wohl auch den Stromzähler zum Glühen. „Ich sage, es ist ein kurzes Hobby. Es gibt Hobbies, die sind viel teurer und gehen über das ganze Jahr. Unser Hobby ist der Advent“, sagte Doris Marlovits. Dieses Hobby erfreut nicht nur die Nachbarn, auch Zaungäste sind stets willkommen und genießen den opulenten Lichterglanz in der Gemeinde Schachendorf.