Parndorf: Zwist im Gemeinderat

Dicke Luft herrscht derzeit im Parndorfer Gemeinderat. Nachdem die Budgetunterlagen zur Gemeinderatssitzung zu spät – nämlich erst vier Tage zuvor – bei den Oppositionsparteien eingelangt sind, verließen diese die Sitzung. Laut Erwin Czerwenka von der SPÖ-Parndorf sei ein vernünftiges Durcharbeiten der Budgetzahlen in diesem Zeitraum nicht möglich.

Technische Probleme verhinderten Zustellung

Verwundert – aber auch irritiert – reagierte der seit 2007 amtierende Bürgermeister Wolfgang Kovacs von der Liste Parndorf darauf. Die Unterlagen seien aufgrund technischer Probleme zu spät zugestellt worden, sagte er – deshalb habe er am Donnerstag die Punkte das Budget betreffend von der Tagesordnung nehmen wollen, so der Bürgermeister – dann hätte man andere Punkte bearbeiten können, denn es gäbe viel zu tun. Das war nicht möglich, so Kovacs.

Er sprach von einer Wahlkampfaktion und gezielter Blockade der SPÖ. Er wünsche sich für die 5.300 Einwohner zählende Gemeinde Parndorf, dass die konstruktive Zusammenarbeit der letzten Jahre fortgesetzt wird, so Kovacs.