CoV-Infektionen wieder unter 1.000er-Marke

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen ging im Burgenland am Mittwoch weiter zurück und lag erstmals seit Anfang November wieder im dreistelligen Bereich. 952 Burgenländerinnen und Burgenländer waren am Mittwoch aktiv infiziert, ein Rückgang von 56 Personen im Vergleich zum Vortag. Laut dem Koordinationsstab des Landes sind am Mittwoch 86 neue Coronavirus-Fälle im Burgenland gemeldet worden.

66 CoV-Patienten in den Spitälern

In den burgenländischen Spitälern wurden am Mittwoch 66 CoV-Patientinnen und Patienten isoliert behandelt. Davon befinden sich 15 auf einer Intensivstation. Am Mittwoch war ein weiterer Todesfall im Burgenland zu beklagen. Ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See ist im Zusammenhang mit Covid19 verstorben.

Bisher mehr als 119.500 Booster-Impfungen

Unterdessen stieg die Zahl der Impfungen weiter leicht an. Bisher haben sich mehr als 230.500 Burgenländerinnen und Burgenländer zumindest einmal gegen das Coronavirus impfen lassen. Der überwiegende Großteil davon, nämlich mehr als 215.000 Personen, ist bereits zweimal geimpft. Mehr als die Hälfte der Geimpften, exakt 119.531 Burgenländerinnen und Burgenländer, haben sich auch schon die sogenannte Booster-Impfung geholt.