Wiederbetätigung: Drei Brüder vor Gericht

Beim Strafprozess im Landesgericht in Eisenstadt geht um die Verletzung des Verbotsgesetzes. Der Staatsanwalt sprach am Montag von einem „Verstoß in massiver Weise“. Angeklagt sind drei Brüder aus dem Bezirk Mattersburg im Alter von 34, 39 und 40 Jahren – mehr dazu in Wiederbetätigung: Ermittlungen gegen Brüder. Zwei bekennen sich teilschuldig, einer bekennt sich nicht schuldig. Sie sind Verwandte jenes Mannes, der als Eigentümer des „Nazikellers“ aus dem Film von Ulrich Seidl österreichweit Schlagzeilen gemacht hat – mehr dazu in „Nazi-Keller-Affäre“: Ermittlungen abgeschlossen.

ORF

Polizist: Keller wie ein „Nazimuseum“

Einer der Brüder tauchte im August 2018 mit der am Oberkörper sichtbaren SS-Tätowierung „Meine Ehre heißt Treue“ bei einem Urlaub in Velden im Hotel-Frühstücksraum auf. Ein Hotelgast erstattete Anzeige. Er sagte am Montag vor Gericht als Zeuge: „Ich war schockiert und habe ihm gesagt, dass ich das abscheulich finde. Das hat Millionen Tote verursacht, auch meine Familie war betroffen.“ Nach der Anzeige wurde ermittelt, die Polizei wertete Computer und Handys aus, und stieß auf einschlägige Fotos und im Wohnhauskeller bei einem der Brüder beispielsweise auf eine Adolf Hitler Büste, eine große Flagge und Ringe mit Hakenkreuz. Ein Polizist erklärte der Richterin: „Das war eigentlich ein Nazimuseum“. Auf einem Foto von 2014 sind alle drei Brüder zu sehen, wie sie den Hitlergruß machen.

Verteidiger: „Tat ohne Geschädigte“

Verteidiger Werner Tomanek sprach von einer „Tat ohne Geschädigte“. Das Verbotsgesetz sieht er historisch überholt. „Es gibt niemanden, der versucht eine nationalsozialistische Bewegung ins Leben zu rufen,“ sagte der Anwalt. Die Brüder beantworteten keine Fragen. Ihre Tätowierungen – nicht nur einer, sondern zwei der Männer hatten einschlägige – sind mittlerweile durch andere Tätowierungen geändert, sagten sie. Das Urteil fällt ein Geschworenengericht.