Mögliche Wolfssichtung bei Mörbisch

Jetzt gehe es darum festzustellen, ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelt. „Ich habe das Bild mehreren Jagdkollegen zukommen lassen. Wir sind uns nicht zu 100 Prozent sicher, ob das ein Wolf ist. Die Meinung geht auch in Richtung Goldschakal, das könnte es auch sein. Die Mehrheit der Jäger glaubt aber, dass es ein Wolf ist“ sagt Jagdleiter Adalbert Luka aus Mörbisch.

Adalbert Luka

Wölfe haben laut Luka einen großen Bewegungsdrang. „Der Wolf legt in einer Nacht 20 bis 25 Kilometer zurück. Es könnte sein, dass er einfach nur kurz vorbeigekommen ist. Es kann durchaus sein, dass wir ihn wieder sehen“, so Luka. vor einigen Jahren ist im angrenzenden Wald bei St. Margarethen ebenfalls ein Wolf gesichtet worden, der auch Wild gerissen hat – mehr dazu in Wolf durchstreift Bezirk Eisenstadt-Umgebung und DNA-Beweis für Rückkehr des Wolfes. Auch auf ungarischer Seite gab es damals Meldungen über Wolfsichtungen.