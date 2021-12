Mehr als 100.000 CoV-Drittimpfungen

228.429 Burgenländerinnen und Burgenländer sind laut dem Koordinationsstab des Landes mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Davon sind knapp 213.000 zweimal geimpft. Die Zahl der Auffrischungsimpfungen steigt weiter an. Am Mittwoch waren es 100.479 Drittstiche, die im Burgenland bereits verabreicht wurden.

108 Spitalspatienten auf CoV-Stationen

Die Zahl der Neuinfektionen war auch am Mittwoch im dreistelligen Bereich: 122 neue Coronavirus-Fälle wurden im Burgenland gemeldet. Die Zahl der aktuell infizierten Personen bleibt damit relativ stabil und lag am Mittwoch kein 1.639 Personen. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 108 Covid19-Patientinnen und Patienten isoliert betreut. Davon befinden sich 19 in intensivmedizinischer Behandlung.