Coronavirus

Protest gegen CoV-Maßnahmen vor Landhaus

Der Aufruf von Gegnern der Coronvirus-Maßnahmen zu einem „Warnstreik“ hat offenbar Wirkung gezeigt. In mehreren Bundesländern wurde am Mittwoch vor allem gegen die geplante Impfpflicht demonstriert. Auch in Eisenstadt protestierten laut Polizei rund 120 Menschen vor dem Landhaus.