Sozialprojekte: Weihnachtsbäckerei mit Sinn

Es fließt und staubt in der Backstube vom Verein Vamos in Markt Allhau (Bezirk Oberwart). Jugendliche, die nur schwer einen Ausbildungsplatz gefunden haben, beweisen vor Weihnachten ihr Geschick beim Kekse machen. Viele Meter an Teig verarbeiten in der Weihnachtszeit auch die Mehlspeisköchinnen in Mamas Küche in Oberwart.

Orangenglocken mit eigener Marmelade

Für die arbeitslosen Frauen, die hier auf das Berufsleben vorbereitet werden, sind die Orangenglocken heuer der Geheimtipp schlechthin. „Das Geheimnis unserer Glocke ist die Marmelade, die wir im Haus selbst hergestellt haben. Sie besteht aus heimischem Kürbis, Äpfeln und frischem Ingwer“, so Linda Kuncer, Leiterin der Backstube in Mamas Küche.

Schokoröllchen mit Cremefüllung

Im Verein Vamos sind die Schützlinge von Konditormeisterin Manuela Riegler besonders stolz auf die Rezepte und Eigenkreationen ihrer Chefin. „Es gibt einen Kakaoteig, der wird aufgerollt wie eine Schaumrolle, wird gefüllt mit Parisercreme und zum Schluss getunkt“, sagte Jasmin David, Lehrling bei Vamos. „Diese Rollen werden von der Kundschaft in der Bäckerei oft verlangt – auch als Extra-Bestellung“, so Irene Fröhlich, Konditorin bei Vamos.

„Wir werden rund 50 Sorten machen – mit Schnitten und Keksen gemischt. Da sind die Klassiker wie Kokoskuppeln, Vanillekipferl, Linzeraugen dabei – aber auch ein paar Spezialitäten wie unsere dunkeln oder hellen Schokoröllchen, die mit Schoko- oder Vanillecreme gefüllt sind“, so Konditormeisterin Manuela Riegler, Leiterin der Backstube bei Vamos.

Fotostrecke mit 15 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Auch vegane Box

15 Mehlspeissorten finden sich heuer in den Mehlspeisboxen von Mamas Küche in Oberwart. Im Webshop gibt es erstmals eine Selektion mit den Highlights aus Mamas Küche und eine vegane Box. „In der veganen Box habe ich mich definitiv in die Schneeflocke verliebt. Die ist leicht und knusprig im Abgang – schwer zu beschreiben“, so Erika Güli, die Projektleiterin von Mamas Küche.

Bis auf kleine Mengen im Webshop ist die Weihnachtsbäckerei von Mamas Küche bereits ausverkauft. Für die Frauen hier, wie für die vom Schicksal gebeutelten Jugendlichen im Verein Vamos, ist vor allem wichtig, dass wenn ganz Österreich Weihnachten feiert und Kekse isst – sie das auch entsprechend umsetzen und qualitätsvolle Mehlspeise produzieren – in einem Ausmaß, dass geschafft wird, so Gerhard Kuich. Das Ergebnis kann sich bei Vamos und in Mamas Küche sehen lassen.