Sommer-Tourismus: Leichte Erholung nach 2020

Aktuell sind Hotels aufgrund des Lockdowns für Urlaubsgäste geschlossen. Der Tourismus in Österreich und auch im Burgenland kann aber auf einen positiven Sommer zurückblicken. Von Mai bis Oktober gab es bei den Nächtigungen im Burgenland ein Plus von rund 16 Prozent im Vergleich zum Sommer 2020. Insgesamt zählte der burgenländische Tourismus in diesem Jahr mehr als 2,3 Millionen Nächtigungen – vor Beginn der Coronaviruskrise waren es über drei Millionen.

Viele Gäste aus Wien und Deutschland

Die meisten Gäste, die im Burgenland übernachteten, hatten aber eine eher kurze Anreise. Fast 500.000 Nächtigungen gingen 2021 auf Gäste aus Wien zurück. Auf Platz zwei lagen Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland. Generell war österreichweit der Trend zum „Urlaub daheim“ weiterhin gut zu beobachten.

Neusiedler See und Thermen

Am liebsten wurde im Burgenland in Hotels übernachtet, gefolgt von Campingplätzen. Daraus erschlossen sich auch die beliebtesten Urlaubsziele im Burgenland: Platz eins gehörte der Region Neusiedler See mit über einer Million Nächtigungen heuer. Dahinter lag mit rund 360.000 Übernachtungen der Bezirk Oberwart mit der Thermenregion.

Für die Hoteliers ist der positive Rückblick aufs bisherige Jahr aber nur ein schwacher Trost. Sie möchten so rasch wie möglich wieder Gäste empfangen.

Doskozil: Maßnahmen greifen

Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sind die Zahlen ein Zeichen dafür, dass die vom Land gesetzten Maßnahmen greifen. Kein anderes Bundesland habe seit Ausbruch der Coronaviruskrise verhältnismäßig so viel Geld für den Tourismus in die Hand genommen wie das Burgenland. Initiativen wie das Bonusticket oder die Coronavirus-Kasko hätten erfolgreich zu diesen Rekordergebnissen beigetragen, so Doskozil.