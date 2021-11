Bundesheer spendet FFP2-Masken für Bedürftige

Die Übergabe der Masken fand in der Martinkaserne in Eisenstadt statt. Die Präsidentin der Volkshilfe Burgenland, Verena Dunst, und Hilfswerk-Präsident Thomas Steiner nahmen die FFP-2 Masken vom burgenländischen Militärkommandanten Gernot Gasser entgegen.

„Wir verstehen uns als strategische Reserve und helfen überall dort, wo andere nicht, noch nicht oder nicht mehr können. Es freut mich sehr, dass wir durch die Übergabe der FFP2-Masken unsere Mitstreiter bei der Bekämpfung dieser Pandemie dabei unterstützen können, Menschen zu helfen, die von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie besonders hart getroffen werden“, so Gasser.

Heer sorgt für genügend Schutzausrüstung

Die FFP2-Masken kommen aus Covid-19-Lagern der Republik Österreich in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark, welche vom Bundesheeres seit 2020 betrieben werden. Die Logistikexperten stellen sicher, dass zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie immer ein Notvorrat an Schutzausrüstungen und andere medizinische Materialien zur Verfügung stehen, bei Notwendigkeit verteilen Heereslogistiker diese an Bedarfsträger, heißt es vom Militärkommando Burgenland.