314 CoV-Neuinfektionen

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 87 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon befinden sich 13 auf einer Intensivstation – um drei mehr als am Dienstag. Aktuell sind 3.030 Burgenländerinnen und Burgenländer mit dem Coronavirus infiziert. 4.592 Menschen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 223.057 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der CoV-Schutzimpfung erhalten. 209.702 Personen sind zweimal geimpft und es wurden 48.542 Auffrischungsimpfungen durchgeführt.