Hilfe für armutsgefährdete Kinder

Auf der Internetseite burgenlandschenkt.at sind die Wünsche der Kinder aufgelistet. Derzeit – also genau einen Monat vor Weihnachten – sind es um die 50. Menschen, die armutsgefährdet sind, können auf der Internetseite die jeweiligen Weihnachtswünsche der Kinder eingeben, erklärt Volkshilfe Burgenland-Präsidentin Verena Dunst. Wer einem Kind einen Weihnachtswunsch erfüllen möchte, findet ebenfalls auf der Seite die nötigen Informationen.

ORF

6.000 armutsgefährdete Kinder im Burgenland

Im Burgenland gelten laut Schätzungen 6.000 Kinder als armutsgefährdet. Diese Armut drücke sich nicht nur durch ein geringes Einkommen der Eltern aus, sondern auch durch weniger Wohnraum und durch häufigere Erkrankungen, erklärt die Sozialexpertin der Volkshilfe, Judith Ranftler. Dass Weihnachten vor der Türe steht, merke man bei der Volkshilfe bereits jetzt.

„Es ist jetzt schon so, dass wir sehr viele Anfragen haben von Eltern, die sagen, dass ihre Sorge im Moment nicht ist, was sie ihren Kindern schenken sollen, sondern ob sie es überhaupt schaffen, ihren Kindern ein Weihnachtsfest zu ermöglichen, das schön ist“, so Ranftler.

Abgabeschluss für die Geschenke ist der 20.Dezember. Die Volkshilfe sorgt dafür, dass die Geschenke noch rechtzeitig vor Weihnachten bei den Kindern ankommen werden.