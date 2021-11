Impfzentren: Zutrittsbereich für Menschen über 65

Am kommenden Samstag wird es in allen sechs Impfzentren eigene Zutrittsbereiche für Menschen über 65 Jahre geben, kündigten Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) und Helmut Bieler, Vorsitzender des Landesseniorenbeirates. Die Wartezeiten sollen so wesentlich verkürzt werden, außerdem sinken die Außentemperaturen stetig. Weiterhin gilt: Die Schutzimpfung erfolgt ohne Anmeldung. Bei Bedarf kann aber auch ein Termin über das Anmeldeportal des Lades reserviert werden. Wird das Angebot gut angenommen, wird das Angebot weiter ausgebaut und die extra Zutrittsbereiche bleiben.

Schneemann und Bieler appellieren vor allem an ältere Personen, deren Zweitstich bis zum Juni 2021 verabreicht wurde, sich nun – gerade vor den Weihnachtsfeiertagen – die dritte Teilimpfung abzuholen.

11.309 Impfdosen seit Mittwoch

Über die Hausärzte und die sechs Impfzentren wurde im Burgenland ein flächendeckendes Netz geschaffen. Der Andrang sei ungebrochen groß, heißt es in einer Presseaussendung des Landes. Seit Mittwoch wurden in den sechs burgenländischen Impfzentren in Gols, Müllendorf, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart und Heiligenkreuz 11.309 Dosen verabreicht, davon 1.511 Erststiche.