Trotz Lockdown: Viele Schüler in der Schule

Von 1.346 Schülerinnen und Schülern, die in der Schule gemeldet sind, sind fast 85 Prozent gekommen. Bei den rund 200 fehlenden Schülern dürfte die Hälfte aus Krankheitsgründen fehlen und nicht weil sie bewusst dem Unterricht fernbleiben, so Direktorin Karin Rojacz-Pichler: „Heute haben wir festgestellt, dass ungefähr zehn Prozent der Schüler sich aufgrund des Lockdowns und der Bestimmungen vom Unterrichtsministerium und der Regierung abgemeldet haben – zum häuslichen Unterricht. Also das heißt, dass sie zuhause versuchen, das mitzuverfolgen und mitzulernen.“

ORF

Strenge Hygienemaßnahmen

Die Hygienemaßnahmen werden in der Schule ernst genommen: Hände werden desinifiziert, es herrscht Maskenpflicht und es gelten Abstandsregeln. „Es wird ganz normal unterrichtet. Das heißt aber schon mit Maske. Was schon zu Beeinträchtigungen führt, das muss man sagen. Nicht nur wegen der Atemluft, wo man gut lüften muss, sondern auch wegen des Verständnisses. Da kann es sein, dass man da und dort wiederholen muss und das deutlich machen muss. Also es ist keine normale Unterrichtszeit, das ganze Jahr über ist das nicht so“, erklärt Rojacz-Pichler.

Im Lockdown nach Möglichkeit keine Schularbeiten

Seitens des Unterrichtsministeriums heißt es, dass Schularbeiten und Tests in der Zeit des Lockdowns wenn möglich vermieden werden sollen. Doch das ist gerade jetzt im November schwierig. „Es ist ganz sicher eine ungünstige Zeit. Der November ist ein voller Lernmonat, da fallen keine Unterrichtstage aus. Es ist ein Schularbeitsmonat, es ist voller Lernbetrieb, es sind Sachen erarbeitet worden, die müssen jetzt durch Wiederholen gefestigt werden und dann werden sie auch abgeprüft“, so die Direktorin.