Rita Stenger neue Ortschefin in Siegendorf

Stenger wurde am Samstag in einer Gemeinderatssitzung zur neuen Bürgermeisterin gewählt. Sie löst Rainer Porics nach zehn Jahren als Bürgermeister ab und ist damit die erste Frau in diesem Amt in Siegendorf. Seit 2020 sitzt die Pädagogin als Familiensprecherin im burgenländischen Landtag.

SPÖ Siegendorf

Derzeit neun SPÖ-Bürgermeistrinnen

„Ich möchte gemeinsam mit den Siegendorferinnen und Siegendorfern unsere Marktgemeinde gestalten“, so Stenger in einer Aussendung. Sie wolle in Zukunft verstärkt auf Bürgerbeteiligungsprozesse setzen. „Ich möchte die Bevölkerung in meine Politik einbinden, das schafft Vertrauen, Akzeptanz und letztendlich noch mehr Lebensqualität für uns alle“, so die neue Bürgermeisterin. Die SPÖ stellt im Burgenland aktuell neuen Bürgermeisterinnen. „Ich würde mich freuen, wenn sich bald weitere Kolleginnen für dieses Amt begeistern“, so Stenger.