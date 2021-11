In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 75 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon werden acht Personen intensivmedizinisch behandelt. 4.182 Burgenländerinnen und Burgenländer befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

222.322 Burgenländerinnen und Burgenländer sind zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft. 209.265 Personen sind zweimal geimpft. Zudem wurden 40.771 Auffrischungsimpfungen bereits durchgeführt.