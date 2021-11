Höchste Anzahl an Impfungen seit Juli

Allein am Sonntag haben sich 36.839 Personen impfen lassen, davon haben sich 10.697 die erste Dosis geholt. Die meisten Erstimpfungen gab es wie schon in den Tagen zuvor beim Impfnachzügler Oberösterreich (3.070) vor Wien (2.172) und Niederösterreich (2.171). In Kärnten ließen sich angesichts hoher Inzidenzen und des „Lockdowns für Ungeimpfte“ 1.404 Menschen impfen, in Tirol 1.030, in Salzburg 434 und in der Steiermark 261. Dahinter folgen das Burgenland mit 50 und Vorarlberg mit acht Erstimpfungen am Sonntag. Die Zahlen können freilich noch etwas steigen, wenn durchgeführte Impfungen nachträglich in den E-Impfpass eingetragen werden.

Burgenland bei Durchimpfungsrate an der Spitze

Dennoch ist Oberösterreich mit einer Durchimpfung von 60,5 Prozent immer noch Schlusslicht in Österreich. An der Spitze liegt weiterhin das Burgenland mit fast 72 Prozent. Durchschnittlich sind in Österreich 65 Prozent der Menschen gegen das Coronavirus geimpft – also fast zwei von drei.

Erfolgreiche Impfaktion in Neudörfl

In Neudörfl (Bez. Mattersburg) wurden bei der letzten Impfaktion am vergangenen Donnerstag 218 Covid-19-Schutzimpfungen binnen fünf Stunden verarbreicht. 26 Impfwillige erhielten ihren Erststich, 43 Zweit- und 149 Dritt-Impfungen wurden verabreicht. Der Saal des Martinihofes wurde zur Impfstraße, zwei Ärztinnen und ein Arzt waren von 15.00 bis 20.00 Uhr in drei Impfkojen im Dauereinsatz. Erschöpft aber zufrieden konnte eine erfolgreiche Bilanz gezogen werden.

Gemeinde Neudörfl

„Die große Resonanz hat gezeigt, dass ein Angebot in der eigenen Gemeinde angenommen wird. Es hat sich auch gezeigt, dass gute Organisation für einen reibungslosen Ablauf sorgt", zeigte sich Bürgermeister Dieter Posch (SPÖ) begeistert.

Aufgrund der großen Nachfrage ist bereits ein Zusatztermin fixiert: Allen Angemeldeten, für die am 10. November keinen Impftermin mehr frei war, wird ein Termin am 1. Dezember angeboten. Das sind mit Stand Montag weitere 150 Personen, heißt es aus der Gemeinde.