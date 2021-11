Religion

„DDr. Stefan Laszlo-Preise“ wurden verliehen

Im Haus der Begegnung in Eisenstadt sind die Preisträger des „DDr. Stefan Laszlo-Preises“ ausgezeichnet worden. Der Hauptpreis ging an Florian Oppitz für seine Diplomarbeit über „Christliche Lebenswelten in den Donauprovinzen der pannonischen Diözese im 3. bis 7. Jahrhundert“.